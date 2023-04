Los problemas domésticos del Príncipe Lee Gyeom en la Corea de la Edad Media

Su historia es realmente peculiar. Estuvo pidiendo con su padre por las calles hasta que tuvo 9 años, pero cuando murió, la princesa Huen-yang lo adoptó porque le daba mucha pena.

Lee Gyeom es muy inquieto y no para de dar problemas en casa. No sólo no estudia a los clásicos chinos sino que se dedica a garabatear en los libros. Su futuro no parece especialmente prometedor.