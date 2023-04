El príncipe Lee Gyeom le pide explicaciones a Saimdang por haberle abandonado hace 20 años

Ha pasado una eternidad y Lee Gyeom no la ha olvidado. Sigue enamorado de Saimdang. Cuando se encuentra de visita en Hanyang se topa con un estuche de pinceles que le ofrece un mercader. Enseguida descubre que se trata del estuche de Saimdang y acaba dando con ella.

No puede creer que Saimdang esté viviendo en un lugar tan pobre y triste. Es el momento que lleva esperando desde hace años. Lee Gyeom se planta frente a ella y le pide explicaciones por haberle dejado plantado y no haberle dado ninguna explicación. La respuesta de Saimdang no es lo que él esperaba.