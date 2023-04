El jefe de Seo Ji-yoon tuerce el gesto cuando ella no responde de manera contundente a una pregunta incómoda

Un antiguo profesor de la universidad que fue despedido por Min Jung-hak está escuchando atentamente la presentación en sociedad de las conclusiones sobre 'Las montañas de diamante' el cuadro recientemente descubierto y que se vincula a la legendaria artista An Gyeon. Mientras el profesor Jung-hak expone sus conclusiones, se levanta y les interrumpe para hacer una pregunta.

Según él, el cuadro no es de An Gyeon ya que las características no son las habituales en la artista coreana. Jung-hak no sabe qué responder, entonces todas las miradas se posan en la profesora Ji-yoon, quien en el fondo también alberga dudas sobre la autoría del cuadro. Su dubitativa respuesta enfurece a Jung-hak que tomará medidas.