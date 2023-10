Azra intenta confesarle su verdadera identidad a Ipek y Deren pero una tragedia lo impide

Después de su desagradable encuentro con Çilem, Azra toma la decisión de confesarle la verdad sobre su identidad a Ipek y Deren y después marcharse lejos. De todas formas está convencida de que ellas no querrán que se quede después de contarles la verdad. Ha estado interpretando un papel que no le correspondía y ahora que parece que todo se va a ir arreglando, Azra cree que es el momento de contar la verdad. Además, ya no puede soportar la tensión.

Pero una vez más, las circunstancias van a jugarle una mala pasada. El almacén de la fábrica donde se encuentra toda la uva recogida en los últimos días y que iba a servir para pagar parte de la deuda que la fabrica tenía con un misterioso acreedor, está ardiendo. Es una verdadera catástrofe porque eso significa que no tendrán dinero y perderán la fábrica y la casa.

Es una imagen desoladora para todos, especialmente para Ipek que se ha volcado junto a los trabajadores para conseguir sacar le trabajo a tiempo. Lo que no sabe es que detrás d ese incendio está la siniestra mano de Cemal.