Azra confiesa a Ipek y a Deren su verdadera identidad y desvela quién es su verdadera hermana

Çilem se presenta en casa de Ipek después de la invitación de Deren a tomar te. Desde el primer momento, la actitud de Çilem con ellas y sobre todo con Azra es muy extraña. Se comporta de manera altiva e intenta continuamente humillar a Azra. Ipek y Deren se dan cuenta enseguida de que algo sucede, pero no aciertan a saber el qué.

La situación se vuelve tan incómoda para Azra que decide confesarles a Ipek y a Deren su verdadera identidad y la de Çilem. Cuando ambas descubren quién es su verdadera hermana no saben cómo deben reaccionar. Ipek está muy sorprendida y casi no puede articular palabra; por su parte Deren está muy molesta con lo ocurrido y no se explica el por qué Azra ha actuado de esa manera.