Sergio expulsa a Alicia de casa, despojándola de todos sus bienes, y Martín sale en su defensa

Sergio no puede aceptar que Alicia mantenga una relación sentimental con Martín y decide acabar con su mujer de una vez por todas. Consigue la custodia de su hija pequeña Miranda y trae un camión de la mudanza para que la hija de doña Eva abandone la mansión familiar lo antes posible. Gonzalo, Miranda y Yuri se quedan de piedra al ver como a su padre no le tiembla el pulso a la hora de despojar a su esposa de todas sus pertenencias. "La mitad de los bienes me pertenecen, voy a ir a juicio y te ganaré", le asegura Alicia a su esposo desafiándolo. La mujer de Carranza ya no soporta ser humillada por su marido y decide abandonar la casa familiar.

Su hijo Gonzalo está dispuesto a irse con ella y doña Eva también. Alicia busca refugio en casa de su íntima amiga Fedora. La mujer de Sergio no se imagina que su hijo y ella tienen un idilio.

Por su parte, Miranda permanece en la mansión con su padre porque tiene su custodia y Yuri se queda allí con ella para cuidarla. Quiere protegerla de la malvada Julieta. Alicia se despide de sus hijas y Gonzalo le asegura a su padre, antes de abandonar la casa, que pagará por todo el daño que les ha hecho.

Mientras tanto, Martín, que está abatido por su ruptura con Alicia, cuando descubre que Sergio ha expulsado de casa a la mujer que ama y la ha alejado de su hija Miranda, no duda en ir a hablar con el reputado periodista. Le reprocha que haya separado a su hija pequeña, que ha intentado suicidarse, de su madre y le confiesa que sabe de la existencia del hijo que tuvo fuera del matrimonio con Alicia. Evidentemente, se refiere a Lucas, el joven que trabaja en la fundación de Sergio, creada para apoyar a los niños más desfavorecidos de México.

Se produce un forcejeo entre ambos y Julieta dispara al aire para que dejen de pelearse. La joven periodista, que ha conquistado el corazón de Sergio, siempre ha defendido a muerte a Carranza y esta vez no iba a ser menos. Para Martín, los dos son unos psicópatas desalmados y felicita, con ironía, a Lago por haberse quedado con el marido, la casa y la vida de Alicia. Pero, le augura un fracaso. "Jamás vas a ser como ella, te queda grande porque Alicia es una gran mujer y vosotros sois unos miserables", les asegura seriamente.