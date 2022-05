La vida de Alejandro cambia radicalmente tras su encuentro con Rubí

Alejandro no era consciente de la trampa en la que Rubí le estaba metiendo. Grabó todo su encuentro sexual y después acudió a Sonia a enseñarle lo que había sucedido. Rubí no podía permitir que, el que siempre fuera su gran amor, se casara con otra. Por eso decidió actuar. Alejandro no se enteró de nada.

Sonia después de verse en semejante situación, toma una decisión radical. Alejandro acude a su casa para intentar conocer qué es lo que le está pasando a su prometida, pero cuando llega allí no se espera encontrar semejante situación. La vida de Alejandro ya no volverá a ser la misma.