La atracción entre Mariana y Luis Alberto es innegable y terminan dándose su primer beso

Mariana no puede conciliar el sueño y se acerca hasta la cocina a por un vaso de leche. Allí, se encuentra con Luis Alberto que acaba de llegar a casa. El hijo de don Alberto está muy ofendido con su familia. Nadie le cuenta qué ocurrió realmente con la camioneta de su padre el día del evento que organizó Soraya con clientes de la empresa Salvatierra. Todo el mundo le dice que el motor falló y acabó incendiándose, pero él no se lo cree y le pide a Villareal que le mire fijamente a los ojos y sea sincera con él. La joven se ruboriza apartando la mirada del hijo de Elena. Se siente atraída por él y no quiere que Luis Alberto lo descubra. Al final, como la atracción entre ellos es más que evidente, acaban dándose su primer beso.

Mariana, que se ha dejado llevar por el corazón, recuerda que don Alberto le aconsejó que se apartara de su hijo porque no era de fiar y termina dándole un bofetón por haberla besado. "Tu padre me advirtió que eras una mala influencia y, por eso, te quiero tener lejos de mí", le asegura al hijo de Salvatierra.

Ya en su cuarto, Mariana no puede quitarse de la cabeza su beso con Luis Alberto. Comienza a sentir algo especial por él, aunque no lo quiera admitir y, en el fondo, teme enamorarse del hijo de don Alberto y que juegue con sus sentimientos.

Al día siguiente, en la empresa Salvatierra, Mariana lleva a Luis Alberto unos documentos que debe firmar y tienen una conversación sobre lo ocurrido la noche anterior. El hijo de Elena le asegura que no tema, que ya no la volverá a besar, pero sigue pensando que le oculta cosas y que no es tan inocente como quiere hacerle ver. La joven no puede evitar ponerse nerviosa cada vez que está a su lado y el hijo de don Alberto sospecha que Villareal está interesada en él.

Mariana no puede dejar de pensar en Luis Alberto, pero descubre una noticia que le entristece mucho. Escucha una conversación privada entre Soraya y el hijo de don Alberto, en la que ella le comunica que está esperando un hijo suyo. Soraya y León Alfaro han orquestado un plan para que Villareal crea que el joven va a ser padre. La intención de Soraya es fingir que está embarazada para que el hijo de Elena se case con ella. El test de embarazo que enseña a Luis Alberto pertenece a Patricia, una empleada de los Salvatierra.