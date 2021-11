Gulseren y Cihan tienen una pelea por culpa de Hazal

Cihan ha acudido a casa de Gulseren para ver cómo está Hazal y de paso contarle que ya no se tiene que preocupar por el vídeo que la grabaron.

Lo que Cihan no sabía, y se entera allí, es que Hazal no ha podido entrar en el instituto porque no han aceptado su matriculación. Cihan se enfada sobre todo con Gulseren por no habérselo dicho antes. A Gulseren no le gusta la manera que tiene Cihan de tratarla y ambos acaban en una enorme bronca, una vez más por algo relacionado con Hazal.