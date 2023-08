Faruk pierde los papeles cuando ve a Can salir de la escuela donde está Süreyya

Emir se ha convertido en una de las grandes alegrías de Faruk. Desde que descubrió que era su hijo, Faruk se ha volcado en él, en pasar mucho tiempo juntos y en disfrutar. Sin embargo Begum, su madre cada vez está más cerca de Can y y eso para Faruk es un problema. No porque siente nada por la que es la madre de su hijo, si no porque la presencia de can puede confundir a Emir y alejarle de él.

Cuando Faruk acude a la escuela donde trabaja Süreyya y ve salir de allí a Can, pierde los papeles y se pelea con él. Can sabe perfectamente cómo sacarle de sus casillas a Faruk y ambos tienen una gran pelea. Sólo la llegada de Süreyya logra calmar los ánimos entre ambos.