Esma se enfada con Faruk por la forma en que ha llevado su crisis con Süreyya

Süreyya y Faruk vuelven a estar juntos. Los problemas entre ambos los han solucionado tras una sincera conversación. Faruk ha reconocido que tiene celos del prometido de Begum, pero no por ella, sino por lo que puede significar para su hijo Emir. Süreyya lo ha entendido y ambos vuelven a estar juntos y Süreyya ha regresado a la casa familiar.

Esto no le ha gustado demasiado a Esma que, en cuanto ha tenido la oportunidad de tener una charla con su hijo Faruk, le ha reprochado su forma de actuar y de arreglar las cosas con su mujer. A Esma nunca le gustó Süreyya y, aunque no ha tenido más remedio que aceptar que se casara con su hijo, cree que Faruk no está llevando bien la situación. Faruk está cansado de esta actitud de su madre y le responde de una manera que la deja sin palabras.