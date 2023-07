Esma amenaza a Begüm y le deja las cosas claras: "Si Emir va a ser un Boran, debe aprender nuestras tradiciones en nuestra casa"

Esma visita a Begüm en su casa. La madre de Faruk quiere que su nieto Emir aprenda su tradiciones familiares en su mansión, algo que desagrada a la madre del pequeño.

Begüm recuerda a la matriarca de los Boran que ella sola ha criado a su hijo de 11 años y que no necesita ayuda. Pero, Esma no está de acuerdo. Para la suegra de Süreyya, si el niño va a heredar el apellido familiar y una herencia cuantiosa, debe aprender modales y ser educado antes de que se convierta en un adolescente. Esma le pide que sea discreta, y que no comente a su hijo que han mantenido una conversación sobre Emir.