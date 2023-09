Begum debe tomar una drástica decisión sobre su salud

La visita al doctor no ha salido como Begum esperaba. Los resultados de los análisis han determinado que la medicación ya no es efectiva y que la metástasis avanza por su cuerpo. Es un palo muy duro para ella y para todos, aunque su hijo Emir todavía no lo sabe. Ahora, en casa debe tomar una decisión.

El debate está en pasar por la mesa de operaciones, con el riesgo de no superar la intervención, pero tener más esperanzas de sobrevivir y, por otro lado, no hacer nada y pasar el tiempo que le quede junto a su hijo. En cualquier caso, no es una decisión fácil. Begum decide.