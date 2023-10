Öykü rompe el corazón a Metin

Metin se siente atraído por Öykü, una joven veterinaria. Cada día pasan más tiempo juntos y sus sentimientos hacia ella van creciendo, pero la joven solo lo ve como un amigo.

Öykü le pide a Metin que no confunda su amistad con una posible historia de amor. El hermano de Mahinur, que es muy sensible, queda desolado tras conocer que la joven no siente nada por él.