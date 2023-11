Mahinur y Metin toman una decisión muy importante sobre Melissa que podría cambiar la vida de la pequeña para siempre

Mahinur y Metin han tomado una decisión muy importante que comunican a Melissa. Confiesan a la pequeña que ella es un pilar básico en sus vidas y reconocen que, sin su presencia en casa, la granja sería un desierto, un lugar silencioso y sin alegría. Por esa razón, Mahinur le manifiesta su intención de adoptarla junto a su hermano para que sea la hija de ambos.

Melissa se queda sin palabras al escuchar a Mahinur. Parece que su sueño se ha hecho realidad. Por fin, puede tener una familia, pero, la pequeña, incomprensiblemente, no acepta la petición de la hermana de Metin. No quiere traerles más problemas. Los hermanos no se esperan esta respuesta por parte de Melissa y se quedan de piedra ante su contestación. Al final, consiguen convencerla y accede. Por fin, serán una familia.