La hermana de Metin está asombrada con la decisión de su hermano de traerse a Melissa a vivir con ellos

Cuando Metin llega a casa antes de cenar y presenta a Melissa a su hermana Mahinur, ella no sale de su asombro. No entiende por qué su hermano ha recogido a una desconocida de la calle para meterla en casa.

Metin se justifica asegurando que la niña no tenía a dónde ir y que es del pueblo, pero es cierto que no ha pensado en las consecuencias legales que podría tener. Mahinur piensa que la presencia de la niña podría traerles problemas ya que la policía les podría acusar de secuestrarla y la mujer que la echó a la calle reclamarla. Metin no cree que eso sea posible porque antes de presentarse en casa con la niña, ya ha hablado con esa mujer e incluso le ha dado la tarjeta de donde viven para que acuda cuando quiera.