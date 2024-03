Ashli es la nueva amiga de Kerem y tiene un sorprendente parentesco

Cuando Kerem regresaba del entrenamiento con sus compañeros de equipo, se encontraron con una situación más que curiosa. Una chica huía de un hombre que la acusaba de haberle robado. Kerem y el resto de jugadores intervinieron para intentar aclarar la situación y la joven salió airosa del asunto.

Desde entonces la relación entre esta joven, que se llama Ashli y Kerem se ha ido haciendo más cercana. Ella muestra interés en él y Kerem también la ve con buenos ojos. Ella acude al entrenamiento para intentar darle las gracias por haberla 'salvado' de aquel hombre y Kerem no sale de su asombro al comprobar que ella está más interesada en él de lo que podía esperar. Todavía parece una relación muy ligera, pero pronto su madre se entera de que una chica anda detrás de su hijo Kerem.

Lo que Kerem no sabe (y Ashli tampoco) es que ambos tienen más personas en común de lo que pueden imaginar. Ashli es la sobrina de Funda y acaba terminando de conocer a Alpay, el padre de Kerem. Todavía no sabemos cómo reaccionarán ambos cuando descubran el tipo de personas que tienen en común. De momento, Ashli ha conocido de pasada a Melek y no ha habido buena sintonía entre ambas.