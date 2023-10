Los hermanos de Juan no se toman demasiado bien su relación con Sara

La llegada de sara a la hacienda ha supuesto un verdadero terremoto para los Del Monte. Es una más a repartir la herencia de Don Severiano y su presencia no ha caído demasiado bien entre los hermanos. El hecho de que a Sara la acompañe su madre Déborah, amante de su padre, no ha ayudado a su integración, sobre todo por el comportamiento de Déborah en la hacienda.

Sin embargo, no a todos los hermanos le ha venido mal su llegada al Santa Catalina. Juan ha comenzado a sentir algo por Sara después de romper su artificial compromiso con Julieta. Sara también ha encontrado en Juan a un hombre comprensivo y cariñoso. Entre ambos ha surgido el amor. La relación es todavía muy reciente pero hasta ahora la han mantenido en secreto. Pero Pedro les descubre besándose y Juan no puede posponer más el anuncio a sus hermanos. Ambos lo hacen público delante del resto de los Del Monte, pero la reacción de estos no es la que ni Juan ni Sara esperaban.