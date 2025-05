Doruk sorprende a Asiye por su cumpleaños y conquista su corazón... pero no el de Kadir

Doruk y Asiye están cada vez más unidos. El hermano de Melisa está muy enamorado de ella, y la joven siente lo mismo por él, pero teme que pueda traicionarla. El hijo de Akif debe demostrarle día a día que es digno de su confianza.

Doruk tiene un bonito detalle con ella el día de su cumpleaños. Se presenta en su casa y deja un pingüino en la puerta. Cuando Asiye sale a verlo, él aparece con un ramo de flores. La joven se emociona y le da las gracias, pero Doruk quiere algo más: le pide un beso en la mejilla. Asiye se lo da, y el hermano de Melisa le confiesa a Emel sus verdaderos sentimientos. "La quiero mucho", le dice al oído. La pequeña, sonriente, le cuenta a su hermana mayor lo que el hijo de Nebahat le ha dicho.

De pronto, Kadir llega a casa y se encuentra con Doruk allí. Su presencia no le agrada, y el joven decide marcharse para no incomodar al hermano mayor de Asiye. Kadir sabe que Doruk es amigo íntimo de Berk y no puede olvidar todo el daño que les ha hecho, especialmente a su tío Orhan, que estuvo a punto de perder la vida por su culpa.

Después de que Doruk se va, Kadir entra en casa con un semblante serio y preocupado. Una vez calmado, habla con su hermana sobre el hijo de Akif. Asiye le cuenta que fue a felicitarla por su cumpleaños y admite que no son solo amigos. "Estoy enamorada de él", le revela. Kadir teme que pueda hacerle daño y le pregunta si confía en él. Ella le confiesa que no del todo, pero le asegura que Doruk quiere cambiar y convertirse en una buena persona.

Kadir le dice a su hermana que Doruk no le cae bien y, con curiosidad, le pregunta por qué le ha regalado un pingüino. Asiye le explica que esas aves siempre le han hecho reír. Emel añade que el ramo de flores es de tulipanes, porque son sus favoritos. La pequeña de los Eren está feliz de que Doruk haya llegado a la vida de su hermana mayor, porque a ella también le cae muy bien. "Vaya con Doruk… a todas las chicas les roba el corazón", sentencia Kadir.

Doruk no ha dormido en toda la noche, preocupado por la reacción de Kadir al descubrir que entre Asiye y él hay algo más que una simple amistad. Ella le admite que Kadir no le tiene simpatía. "¿Y de qué manera podría convencerlo para que cambie de opinión?", le pregunta Doruk. Asiye se echa a reír.

La joven le confiesa que le dijo a su hermano que no confía en él, lo que molesta a Doruk. Sin embargo, ella le revela que, después, Kadir le preguntó si le gustaba y le respondió que sí. El hermano de Melisa no puede ocultar su alegría.

En ese momento, Harika los sorprende juntos e interrumpe la conversación. "¿Qué estabais haciendo?" pregunta, visiblemente celosa. Asiye decide marcharse, y Doruk la sigue.