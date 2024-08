La desgracia se cierne sobre la familia Sipahi: Cihan se suicida en presencia de Gülru y Gülfem

Gülru hace su primer desfile de moda y resulta ser todo un éxito. Todos sus familiares y amigos han acudido para mostrarle su apoyo. Su marido Cihan y Ömer también han hecho acto de presencia, pero Gülfem ha preferido quedarse en casa.

La hermana de Mesude está pletórica de felicidad y, al llegar a la mansión con su marido, decide hablar con él para pedirle el divorcio. Su esposo lleva días evitándola porque sospecha que su mujer quiere separarse de él, pero su hermana Gülfem le pide que escuche a Gülru.

Al final, no le queda más remedio a Sipahi que oír a su esposa. La joven le confiesa que solo se casó con él para vengarse de su hermana a la que culpa de la muerte de su padre. Cihan rompe a llorar. Está locamente enamorado de Gülru, pero es consciente de que el corazón de su mujer pertenece a Ömer y contra él no puede competir.

Cihan está destrozado tras su ruptura con la hermana de Yonca, pero no es el único revés que recibe. Sorprende a Gülru y a Gülfem hablando de su discapacidad. Escucha como su hermana admite a su mujer que, cuando era pequeña, lo dejó sin oxígeno durante unos minutos al intentar asfixiarlo con una almohada.

El joven está totalmente desolado. Ha recibido dos duros golpes en muy poco tiempo provenientes de las dos personas que más quiere: de su mujer y de su hermana. No encuentra consuelo. Se encierra en su cuarto y no deja de llorar.

Al final, Gülfem consigue acceder a su cuarto y se queda horrorizada al ver a su hermano apuntándose a la sien con un arma. No sabe qué hacer para que no atente contra su vida, así que llama a Gülru para que le ayude. Pero, no surte efecto. El joven pone fin a su vida delante de las dos mujeres que han marcado su vida desde su infancia.