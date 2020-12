El plan que puede reunir a Nefes con Yigit

Vedat ha atrapado a Nefes y sabe que ella no se irá hasta recuperar a Yigit, pero su hijo no se esconde donde ella creía. Tras recibir una brutal paliza, Nefes le ha amenazado con suicidarse si no le daba a Yigit, pero ha sido Tahir el que ha sabido cómo reunir a la madre con su hijo. ¿Funcionará su plan?