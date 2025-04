Rogelio sigue investigando a Ignacio Cordero y descubre un dato inquietante

La acusación de Ignacio Cordero contra Rogelio por, supuestamente, haberle disparado después de amenazarle en público, ha tenido poco recorrido. Las pruebas que los abogados de los Iturbide han presentado son suficientemente contundentes para demostrar la inocencia de Rogelio y el mayor de los Iturbide queda en libertad enseguida.

Sin embargo, este hecho ha aumentado el interés de Rogelio en conocer en profundidad las intenciones de este misterioso empresario que ha surgido de la nada y que desde hace un tiempo intenta entrometerse en los negocios de transporte de los Iturbide. Rogelio, ayudado por sus colaboradores, ha descubierto un dato intrigante sobre Ignacio Cordero. La verdadera identidad e Ignacio es la de Cristóbal Ruvalcaba.

Rogelio no sabe cuáles son las verdaderas intenciones de este hombre, pero sabe que si se ha presentado en sociedad con un nombre falso, esas intenciones no parecen las mejores. Ignacio, o mejor dicho Cristóbal, encaja el golpe con deportividad, aunque no le gusta que hayan descubierto su verdadera identidad tan pronto.