La amistad entre Cecilia y Paula salta por los aires tras el intento de suicidio de Ignacio

Hipólito escribió una carta en la que le pedía a Irma, la madre de Ignacio, que le permitiera reconocer formalmente a su hijo y convertirlo en un Iturbide de pleno derecho; pero Irma se negó pues tenía miedo de quedarse sola. Esa carta la mantuvo en secreto y la vida de Ignacio fue una pesadilla en lugar de una vida cómoda como la del resto de los Iturbide.

Irma nunca quiso que esa carta se hiciera pública, pero llegó a las manos de Martina que la quiso presionar para que se lo dijera a Ignacio. Por eso Irma intentó matar a la 'monarca'. Pensando que no tenía ninguna trascendencia, Fernando cometió la imprudencia de darle la carta a Ignacio, lo que le provocó una enorme desesperación que le llevó a intentar suicidarse. Afortunadamente la cosa no fue a mayores y la vida de Ignacio no corre peligro.

Cuando Cecilia, la mujer de Ignacio, se entera de que los Iturbide, y en especial su gran amiga Paula, conocían la existencia de esa carta y no se lo dijeron a Ignacio, se enfada mucho con su amiga a la que responsabiliza de lo sucedido con su marido y la acusa de haberse convertido en una Iturbide.

El enfado es tan profundo que Cecilia decide romper todos los vínculos que una vez le unieron a Paula e incluso le pide que le venda su parte de la escuela para ya no tener nada en común. Paula sabe que lo ha hecho mal y le pide disculpas, pero la situación no mejora. Afortunadamente, Eva intenta que ambas amigas se reconcilien de nuevo y hasta el propio Ignacio se lo pide a su mujer. Al final, el amor es más fuerte que el odio y las dos amigas hacen las paces.