Los Kirman buscan desesperadamente a Ali ¿dónde está el hermano de Azad?

Ali y Suna han acordado fugarse juntos para evitar que la amiga de Zehra y Dicle se tenga que casar con el hombre al que no ama. Pero, al final, Suna decide dar el sí quiero a su marido porque no desea abandonar a sus padres. El hermano de Azad espera a la joven en el lugar acordado por ambos, pero, al ver que no se presenta, le invade la tristeza y acaba cayéndose por un barranco.

Zehra sale a buscarle y lo encuentra gravemente herido en un roca del precipicio, pero no puede acceder hasta él y avisa a Azad. Antes de que ellos lleguen al lugar, aparece un misterioso hombre, que vende miel por los pueblos, y se lo lleva a su casa para cuidarlo. Ali tiene varias heridas de gravedad por su cuerpo y necesita un cuidado especial.

Azad avisa a su familia de lo ocurrido y se personan en el lugar donde Zehra encontró el cuerpo de Ali. Allí, solo está la silla de ruedas del joven y no hay rastro de su paradero. La policía interroga a Zehra y los Kirman temen lo peor. Sospechan que el hijo de Zümrüt se cayó al río y que la pequeña no está contando la verdad. Creen que ella sabe dónde está exactamente.

Mientras los Kirman están desesperados por encontrar a Ali, el joven se despierta en casa del hombre que le salvó la vida. Solo piensa en Suna y, aprovecha lo ocurrido, para alejarse de su familia para siempre. Está decidido a renunciar a ellos.

Kadim golpea fuertemente a Zehra hasta dejarla inconsciente. Los Kirman sospechan que ella sabe el paradero de Ali y no están dispuestos a parar hasta descubrirlo.

Dicle le roba a Zehra su diario donde relata que Ali y Suna iban a huir juntos y que, por fin, ella iba a ser libre. Sus palabras encienden todavía más a la familia de Azad y van en busca de Zehra para que les aclare de una vez por todas dónde está el joven. Pero, no se imaginan que la hija de Rashit se ha escapado de la mansión y se ha ido a casa de sus padres para buscar protección.

Zehra tiene miedo que los Kirman puedan acabar con su vida y se refugia allí, pero poco tiempo le dura. Llegan hasta el lugar Devra y Kadim para llevarse a la pequeña de nuevo a la mansión y, en ese momento, aparece Melek y les apunta con el arma que se le ha caído a Devra en el suelo. No está dispuesta a que se lleven a Zehra por la fuerza, pero, de nuevo, Devra y Kadim se salen con la suya y regresan a casa con la hermana de Ferman.

Gülsüm no soporta lo que le están haciendo los Kirman a Zehra y confiesa a su hijo Ferman que la pequeña no es hija suyay que es adoptada. Está decidida a romper su silencio y contar la verdad a los Kirman para que se anule el matrimonio y la pequeña vuelva a casa con ellos. Pero, si eso, finalmente, ocurre, afectaría, también, a Ferman y Berfin, ya que dejarían de ser marido y mujer.

Mientras tanto, Azad, ajeno a todo lo ocurrido, acude a la boda de Suna para preguntar a la joven si sabe dónde puede estar Ali. Ella le cuenta que planearon huir, pero que se arrepintió a última hora y no fue a su encuentro.