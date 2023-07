Ferit se ha llevado a Ayse de la casa de su abuelo por las bravas y ahora se enfrenta a las consecuencias

Los celos han podido con Ferit y ha acudido a la casa de Sahin y Mirsha para llevársela a la fuerza. Mirsha ha jugado sus cartas y ha puesto muy celoso a Ferit para intentar que Ayse vea en su ex marido a un loco que no tiene corazón ni sensatez. A ojos de Ayse lo ha logrado.

Cuando Sahin descubre que Ayse no está, se enfada con sus hombres y con Mirsha por haberla permitido marcharse. La necesita para llevar a cabo el trasplante de su nieta. Acude armado a la mansión de Azade exigiendo que Ferit le devuelva a su nieta, pero Ferit allí no está. La tensión es máxima entre ambos y Sahin exige a Azade que le devuelva a Ayse antes de 24 horas o habrá consecuencias. En medio de todo esto, Elif le confiesa Mirsha que no quiere el riñon de Ayse.