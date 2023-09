Ferit encuentra a Ayse, aunque ella sufre una pérdida de memoria muy selectiva

Afortunadamente Ayse se ha recuperado del atropello que sufrió a manos de Perin, la hija de Feraye. Bahtiyar se ha encargado de dejarla en un lugar donde no les pueda involucrar y ella ha acudido a un lugar donde siempre quedaba con Ferit.

Él, aconsejado por Mirsha, y desesperado por no saber nada, ha acudido también allí y se la ha encontrado de pie, aunque con un golpe en la cabeza. Ferit se pone super feliz y contento y corre a abrazar a Ayse que se ha quedado muy sorprendida por esa reacción. Ferit se da cuenta de que Ayse no recuerda muchas cosas y su cabeza se ha quedado en el contrato que firmaron cuando él quería vengarse de Hande y de su traición. De cualquier manera, eso ya no importa para Ferit que está muy feliz por haber recuperado a Ayse.