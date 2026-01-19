Velvet el nuevo imperio

Ana se va a trabajar a San Francisco y Alberto teme perderla para siempre

Su tío Emilio le ha encontrado un trabajo que puede ser lo mejor para ella.

Emilio está muy preocupado por el estado de Ana y le ofrece un puesto de trabajo en San Francisco, donde necesitan a alguien como ella. Además, alejarse de Alberto puede venirle muy bien.

Alberto se enfada al enterarse por terceras personas, piensa que puede perderla para siempre.

Comparte sus incertidumbres con Mateo e idea un nuevo plan, pero este le dice que tiene que seguir adelante con el pacto que llevó a cabo con Gerardo. Y que no la pague con Cristina, que no tiene culpa de nada, ya que hizo un trato con su padre. Porque a Alberto lo único que le sale es evitar a Cristina.

Pocos problemas tiene Alberto. ¿Qué haría si supiera que su madre en realidad está viva y que Gloria lo sabe?

Gloria era la prometida de Benjamín cuando se enteró de que él había dejado embarazada a otra chica, una joven llamada Isabel a la que acusó de asesinar a un hombre para quitársela del medio y mantenerla entre rejas.

Ajeno a todo lo que pasa a su alrededor, Alberto decide ir a buscar a Ana antes de que se vaya al aeropuerto. Y ella le ofrece un último acuerdo: marcharse por unos meses, que les vendrá bien a ambos, y si su amor es fuerte será capaz de mantenerse en el tiempo y la distancia.

