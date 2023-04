Lee Hae-young, el esposo de Seo Ji-yoon, le pide el divorcio

Ji-yoon intenta rehacer su vida. Después de haber perdido su trabajo y verse en la calle tras los escándalos financieros de su marido, quiere recuperar su nombre y volver al mundo del arte.

Su suegra no sabía nada hasta ahora. Descubre que la han despedido y lo peor de todo encuentra unos papeles de divorcio. Está muy enfadada porque cree que Ji-yoon se está aprovechando de la desgracia de su marido. Lo que no sabe la madre de Lee Hae-young es que el divorcio no lo ha pedido Ji-yoon sino su propio hijo.