Çilem está más preocupada por sus problemas que por la llamada de Azra

Azra ha llamado a su compañera de piso y buena amiga Çilem para contarle que ha recibido una carta en la que una supuesta hermana suya le invita a la boda. Es sin lugar a dudas un notición y Azra está emocionada por cómo va a reaccionar Çilem.

Sin embargo, su amiga Çilem no llega a coger el teléfono porque tiene en la cabeza otros asuntos. Se acaba de hacer un test de embarazo y se ha confirmado que espera un hijo. Está muy preocupada porque no sabe cómo se lo va a tomar su novio, pero cuando él se entera de la noticia, no puede estar más feliz. Es todo un alivio para Çilem.