Patricia Pérez y Sandra Golpe, galardonadas en la XIII edición de Las Top 100 Mujeres Líderes

Las mujeres más relevantes del mundo de la política, la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte y el tercer sector de toda España se han dado cita en el Teatro Real en la XIII gala de Las Top 100 Mujeres Líderes, que confirma a las nuevas integrantes del ranking en un reconocimiento al talento femenino en España.

La gala, celebrada este viernes por Magas de El Español y retransmitida en directo por atresplayer, la plataforma de Atresmedia que también ha emitido la cita en por su versión internacional, ha sido conducida por la periodista Helena Resano y ha contado con las actuaciones musicales de Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco. Además, esta gala podrá seguirse también en Nova, el canal femenino líder, el próximo lunes, 23 de marzo, en el horario estelar.

Patricia Pérez, directora Corporativa de Atresmedia, y Sandra Golpe, directora de Antena 3 Noticias 1, entre las líderes distinguidas

Las categorías que conforman el ranking son: académicas e investigadoras; altas ejecutivas, consejeras y CEO; cultura y artes escénicas; directivas; empresarias; función pública, institucional e impacto social; medios de comunicación; ocio y deporte, políticas; startups y profesionales independientes; y un Top 10 Exterior. Entre ellas, este año han sido reconocidas la directora general Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez, en la categoría de Altas ejecutivas, consejeras y CEO, y Sandra Golpe, directora de Antena 3 Noticias 1, en la de Medios de Comunicación, entre las Top 100 Mujeres Líderes..

Numerosos rostros de la actualidad política como María Guardiola (presidenta de la Junta de Extremadura), Marga Prohens (presidenta de Baleares), Natalia Chueca (alcaldesa de Zaragoza) y Meritxell Batet (expresidenta del Congreso de los Diputados) acudieron al evento como muestra de su apoyo al talento y la innovación impulsada por mujeres. Entre los asistentes también se encontraban José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, acompañado de Columna Martí; Pedro J. Ramírez, presidente y director de El Español; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español y editora de Magas y lifestyle; y Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’. Igualmente, han estado presentes caras muy representativas de diferentes sectores como Ana Peleteiro, Samanta Vallejo-Nágera, Pilar Jurado o Sandra Ibarra.

Asimismo, numerosos comunicadores, colaboradores y figuras de Atresmedia han querido arropar la cita: Susanna Griso, Victoria Arnáu, Roberto Brasero, Ana Cuesta, Cristina Gallego, Inés G. Caballo, Himar González, Adolfo Izquierdo, Carla Moya, Andrea Ropero, Tamara Gorro, Joana Ivars, Verónica Sanz, Álvaro Navarro, Isabel Romero o Silvia Casasola.

Fotografía de familia de la gala de Las Top 100 Mujeres Líderes | nova.com

Las Top 100 Mujeres Líderes han sido elegidas a través de más de 110.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de más de 30 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas. Tras este doble proceso, 110 nuevas mujeres forman parte de la prestigiosa lista que reconoce el potencial femenino tanto nacional como internacional.

Durante el evento, Cruz Sánchez de Lara ha puesto en valor una gala como Las Top 100 Mujeres Líderes, fruto del “talento, el trabajo y la constancia" y que reúne a mujeres que lideran en los diferentes ámbitos. “Sois la voz de las diferentes esferas de la sociedad civil, de la vida pública y del tejido empresarial”, destacó.

La fundadora de Las Top 100 Mujeres Líderes, Mercedes Wullich, ha hecho referencia por su parte a una tecnología de plena actualidad como la Inteligencia Artificial. Wullich destacó que ya hay informes que muestran cómo la IA “está reciclando un pasado desigual que sigue pesando sobre las mujeres”. “Reproduce patrones, brechas, narrativas y reorganiza lo que queremos desbaratar”, subrayó. Sin embargo, puso esperanza: “Estoy convencida de que el antídoto es recuperar el asombro. El asombro como grieta, el que rompe la inercia y nos devuelve la capacidad de pensar, de revisar los datos, de interrumpir, de desobedecer. Interpelar esa neutralidad que es ficticia, desarma los lugares comunes”, destacó Wullich.

Sobre Las Top 100 Mujeres Líderes

'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' es el ranking de referencia del liderazgo femenino nacional que engloba los ámbitos de la empresa, la economía, la cultura, el pensamiento, el deporte y los medios de comunicación.