Nova celebra 20 años marcando el paso en la televisión temática con la mejor oferta en abierto y sus señas de identidad reforzadas

Nova cumple 20 años como referente de la televisión temática en abierto y celebra el aniversario con el regreso de Pasión de Gavilanes, 20 años después de su estreno en España.

Atresmedia está de aniversario. Y por partida doble. El grupo celebra este otoño los 20 años de emisión de Neox y Nova, dos de los canales más reconocidos y emblemáticos de la televisión temática. Canales que se han hecho grandes en repercusión y notoriedad a lo largo de estos veinte años y que han ido marcando el paso dentro del universo temático gracias a su apuesta por los mejores contenidos premium en abierto y las historias que han conquistado a la audiencia.

Y si Neox es sinónimo de ficción, internacionalidad y autenticidad, Nova lo es de pasión, emoción e ilusión, dos canales con una oferta diferenciada y cada uno con su propio carácter.

El de Nova se ha distinguido por ser el lugar de las grandes historias y los romances más recordados a través de las novelas de mayor éxito de la televisión temática. Desde sus inicios, la innovación y la búsqueda de series de continuidad han marcado su camino, abriendo nuevos mercados y manteniendo una cercanía con su audiencia día a día.

Vuelve Pasión de gavilanes 20 años después de su fenómeno mundial

En una apuesta que conecta pasado y presente y que refuerza su notoriedad y también estas señas características, la cadena apuesta por un evento a la altura coincidiendo con sus 20 años de emisión: Pasión de gavilanes aterriza en Nova 20 años después de su monumental fenómeno, cuando desde su estreno en Antena 3 supuso una revolución no sólo televisiva, también social. Será desde este próximo fin de semana, 18 y 19 de octubre, a partir de las 18.00 horas, cuando la temática de Atresmedia abra paso a Juan, Óscar y Franco, los hermanos Reyes, en su búsqueda de venganza antes de encontrarse con Norma, Sarita y Jimena, las hermanas Elizondo.

Además de las producciones latinas que han triunfado en todo el mundo, Nova fue pionera en abrir las puertas a la ficción turca en España: en 2018 triunfó con Fatmagül y, desde entonces, ha mantenido su éxito hasta la actualidad con títulos como Emanet, líder en sus emisiones diarias.

Todo este recorrido ha llevado a Nova a cerrar la última temporada de nuevo como la cadena femenina líder, posición que también ostenta desde hace un año de manera consecutiva. El pasado curso, Nova firmó un 2% de cuota de pantalla media, aumentando la ventaja sobre su inmediata competidora a la mayor distancia de las últimas tres temporadas (+0,4 puntos). De lunes a viernes, fue líder en Prime Time (2,2%), al igual que en su franja de novelas (15:00-22:45 horas) con un 3% de cuota.

El top de las ocho series temáticas más vistas del último curso es para Nova, todas líderes: Esposa joven, Emanet, Mi secreto eres tú, Mi fortuna es amarte, Los ricos también lloran, la reemisión de La viuda de blanco, Amor bravío y la recta final de Si nos dejan.

Este año, tiene el contenido no deportivo más visto de las temáticas con los capítulos finales de Mi fortuna es amarte y continúa con las series vistas: Emanet, Mi secreto eres tú, Amor bravío y Lo que la vida me robó, todas líderes de su franja.

Especiales

Premios nova, las nueve de nova

'Las 9 de Nova' cierran su tercera edición con un gran éxito de participación

Rubí también ha conquistado a los seguidores de nova y ha conseguido alzarse con el premio.

Beren Gençalp, Melek en 'La hija del embajador' se alza con el premio a mejor interpretación infantil.

