Revive las bodas más memorables de Nova y vota por la que más te emocionó

En las series de Nova, las bodas son mucho más que un simple final feliz: son auténticos momentos icónicos que marcan la memoria de los espectadores. Desde los inolvidables enlaces de Pasión de Gavilanes, donde el amor de los Reyes y las Elizondo desafió todas las normas, hasta la emocionante unión de Kerim y Fatmagül en Fatmagül, las ceremonias han reflejado amores imposibles, segundas oportunidades y finales llenos de esperanza. Cada boda se convierte en un punto culminante cargado de emoción, romanticismo y giros de guion que mantienen al público pegado a la pantalla.

Con el tiempo, esta tradición ha continuado en producciones más recientes como En Llamas, Corazón Guerrero o Por ella soy Eva, que también han regalado escenas de boda inolvidables. En cada caso, las historias muestran que el amor puede superar obstáculos, diferencias sociales y malentendidos, convirtiendo la boda en un símbolo de transformación y triunfo personal. Estas ceremonias no solo cierran capítulos importantes, sino que también dejan imágenes icónicas que los fans de Nova siguen recordando y comentando años después.

Ahora, tienes la oportunidad de revivir todas estas historias y votar por tu boda favorita, eligiendo cuál de estas ceremonias ha sido la más especial para ti.