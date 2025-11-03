20 Aniversario de Nova
Revive las bodas más memorables de Nova y vota por la que más te emocionó
Las bodas en las series de Nova siempre son mágicas. Descubre las ceremonias más memorables y dinos cuál es tu favorita. ¿Preparados para revivir estos momentos inolvidables?
En las series de Nova, las bodas son mucho más que un simple final feliz: son auténticos momentos icónicos que marcan la memoria de los espectadores. Desde los inolvidables enlaces de Pasión de Gavilanes, donde el amor de los Reyes y las Elizondo desafió todas las normas, hasta la emocionante unión de Kerim y Fatmagül en Fatmagül, las ceremonias han reflejado amores imposibles, segundas oportunidades y finales llenos de esperanza. Cada boda se convierte en un punto culminante cargado de emoción, romanticismo y giros de guion que mantienen al público pegado a la pantalla.
Con el tiempo, esta tradición ha continuado en producciones más recientes como En Llamas, Corazón Guerrero o Por ella soy Eva, que también han regalado escenas de boda inolvidables. En cada caso, las historias muestran que el amor puede superar obstáculos, diferencias sociales y malentendidos, convirtiendo la boda en un símbolo de transformación y triunfo personal. Estas ceremonias no solo cierran capítulos importantes, sino que también dejan imágenes icónicas que los fans de Nova siguen recordando y comentando años después.
Ahora, tienes la oportunidad de revivir todas estas historias y votar por tu boda favorita, eligiendo cuál de estas ceremonias ha sido la más especial para ti.
Las bodas más inolvidables de las series de Nova: ¡VOTA por tu favorita!
Kerim y Fatmagül en Fatmagül
Otra de las bodas más románticas de Nova fue la de Fatmagül. Tras superar su horrible pasado, Fatmagül le da 'sí quiero' a Kerim en una preciosa ceremonia que nos emoció a todos.
Miran y Reyyan en Hercai
La historia de Miran y Reyyan es una de las más bonitas de Nova. A pesar de que Miran se comprometió con Reyyan para llevar a cabo su venganza, la joven acabó ablandando el duro corazón de Miran.
Helena y Juan Carlos en Por ella soy Eva
Tras salir de prisión y dejar atrás su pasado, Juan Carlos logra comenzar una nueva etapa junto al gran amor de su vida, Helena. La pareja sella su compromiso con una boda civil profundamente emotiva, arropada por familiares y amigos.
Franco Reyes y Sarita Elizondo en Pasión de Gavilanes
La boda de Sara Elizondo y Franco Reyes en Pasión de gavilanes fue uno de los momentos más esperados y emotivos de la telenovela. Después de superar prejuicios familiares, intrigas y diferencias sociales, ambos sellaron su amor en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos. La unión simbolizó la reconciliación entre dos mundos enfrentados y marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de promesas, esperanza y complicidad, convirtiéndose en una de las bodas más recordadas por los seguidores de la serie.
Emir y Feriha en El secreto de Feriha
Una historia de amor que demuestra que los sentimientos pueden vencer al dinero, las diferencias sociales y la desaprobación. Feriha y Emir se unieron en matrimonio en secreto, lejos de todos, pero con el tiempo lograron ganarse la aceptación de sus familias, celebrando finalmente una boda llena de emoción y belleza.
Yaman y Mira en Medcezir
Yaman y Mira era una pareja destinada a estar unida hasta el final. Aunque crecieron en mundos muy distintos, esas diferencias se conviertieron en el puente hacia un amor profundo y auténtico. Recordamos su romántica boda.
Onur y Sherezade en Las mil y una noches
Después de un largo camino de insistencia y pruebas, Sherezade finalmente acepta casarse con Onur. La pareja tuvo que vencer numerosos obstáculos y resistir las presiones de quienes querían separarlos, pero al final demostraron que, como dice el refrán, el amor todo lo puede.
Faruk y Süreyya en La novia de Estambul
Faruk decide dar el gran paso y casarse con Süreyya. Una boda sorpresa que revoluciona a toda la familia Boran.
La triple boda de Corazón Guerrero
Los hermanos Guerrero se acaban casando con las hijas de su peor enemigo, Augusto Ruiz Montalvo, y lo hacen en una ceremonia muy emotiva.
Ozan y Cemre En llamas
Por fin, llega el día tan deseado por Ozan y Cemre. Se casan y a la celebración acuden sus amigos más íntimos. Han hecho realidad su sueño: convertirse en marido y mujer para comenzar una nueva vida juntos.
Mariana y Luis Alberto en Los ricos también lloran
Mariana y Luis Alberto vuelven a casarse ante su familia y amigos más cercanos en una ceremonia muy emotiva y lo hacen acompañados de su hijo Betito.
