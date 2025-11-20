De Fatmagül a Amor sin límite: Las series turcas que han arrasado en Nova en estas dos últimas décadas

En los últimos años, las series turcas se han convertido en uno de los grandes pilares de Nova, conquistando a millones de espectadores con sus historias llenas de emoción, romance y giros inesperados. Entre los títulos más destacados que han pasado por la cadena se encuentran Fatmagül, Amor de contrabando, Madre, El secreto de Feriha, Medcezir, Mujer, Hercai, Mar de amores, Esposa Joven, Corazón herido y Amor sin límites.

Cada una de estas producciones ha dejado huella por su capacidad de enganchar al público con tramas intensas, personajes inolvidables y paisajes espectaculares de Turquía. Ya sea a través de romances imposibles, luchas familiares o historias de superación personal, las series turcas de Nova se han consolidado como un fenómeno televisivo que sigue creciendo temporada tras temporada.

Fatmagül

Fatmagül fue la primera serie turca emitida en España y la más vista de la historia de Nova. La serie, basada en una novela de Veda Turkali, denunciaba la práctica de que si un violador en Turquía se casaba con su víctima, quedaba absuelto del delito. De la misma forma, Fatmagül fue violada por Vural, Selim y Erdogan y la serie denuncia que tuviera que casarse con Kerim para que los violadores quedaran libres. Finalmente, la moral se interpuso a la Ley y su protagonista fue una heroína que liberó a las mujeres de las leyes que las oprimían ante los hombres.

Madre

Madre es un drama turco que narra la historia de Zeynep, una joven maestra sustituta que descubre que una de sus alumnas, la pequeña Melek de siete años, es víctima de maltrato en su hogar. Conmovida por la situación y decidida a protegerla, Zeynep toma una drástica decisión: llevarse a la niña para ofrecerle una vida diferente y convertirse en su madre, iniciando así un nuevo camino juntas.

Amor de contrabando

En Amor de contrabando, un inesperado giro del destino une a Ömer Demir, un dedicado policía, y a Elif Denizer, una exitosa diseñadora de joyas. La muerte de sus prometidos la misma noche destapa una red de tráfico de diamantes y secretos familiares que los arrastra a una peligrosa investigación. Mientras intentan desentrañar la verdad y protegerse del peligro, entre ambos surge una conexión intensa que, poco a poco, se convierte en un amor capaz de desafiar mentiras, traiciones y prejuicios.

El secreto de Feriha

El Secreto de Feriha, protagonizada por la conocidísima actriz Hazal Kaya y el famoso modelo y actor Cagatay Ulusoy, presenta el conflicto ético y moral de una joven Feriha de condición humilde hija de los porteros de un edificio de apartamentos de gente adinerada que se enamora de Emir, un joven millonario.

Medcezir

Medcezir narra la historia de Yaman, un joven trabajador de origen humilde que acaba en la cárcel por culpa de un robo llevado a cabo por su hermano. Cuando un abogado de renombre llamado Selim le ofrece una vida mejor en Estambul como su benefactor, Yaman tiene ante sí una gran oportunidad. La familia de Selim, su nuevo y lujoso barrio y la aparición de la joven Mira Beylice le cambiarán la vida.

Mujer

Mujer cuenta la vida de Bahar, una madre que, tras quedarse viuda, cría sola a sus dos hijos. La enfermedad y un reencuentro inesperado con su madre Hatice sacan a la luz secretos dolorosos y despiertan viejas heridas, obligándola a luchar con más determinación por su familia, pese al desprecio que su madre siente por ella y por sus nietos.

Hercai

En Hercai, Reyyan y Miran pertenecen a familias enfrentadas en Midyat. Lo que empieza como un plan de venganza se convierte en un amor prohibido que desafía secretos, traiciones y la presión de sus clanes.

Esposa joven

Esposa joven narra la historia de una niña de 13 años llamada Zehra, con grandes planes para su futuro, pero cuya familia la obliga a casarse con un joven millonario, Ali Kirman. La niña deberá trasladarse a vivir a una lujosa mansión, donde comenzará una vida tormentosa junto a la familia Kirman. Solo dos personas estarán dispuestas a ayudarla a escapar para que la joven cumpla su sueño de volver a la escuela: Azad Kirman, su cuñado; y Melek Soyger, la nueva profesora del pueblo, que, en realidad, es su madre.

Corazón herido

En Corazón herido, Ferit descubre la traición de su prometida Hande y su mejor amigo justo antes de casarse. Dolido, inicia un matrimonio por conveniencia con Ayse, sin imaginar que terminará enamorándose y destapando secretos que enfrentan a dos poderosas familias.

Hermanos

Kadir, Ömer, Asiye y Emel son cuatro hermanos que, tras perder a sus padres, se ven obligados a vivir en un gallinero y salir adelante enfrentando la pobreza y las dificultades escolares. Unidos por un profundo lazo familiar, descubren que su mayor fortaleza está en apoyarse mutuamente y no rendirse ante la adversidad.

Amor sin límite

Amor sin límite narra el inquebrantable amor de Karsu por sus hijos Kuzey, Selin y Tilsim. Cuando su pequeño desaparece mientras viajaba en autocar a Estambul con su abuela Filiz, Karsu no descansará hasta encontrarlo. La serie aborda temas universales como la violencia doméstica, la identidad, la pérdida y la fuerza para superar el dolor.