De Sortilegio a Por ella soy Eva: un viaje por algunas de las series latinas que han conquistado al público en Nova

Durante dos décadas, Nova ha sido el hogar de las grandes historias latinas que han hecho soñar a millones de espectadores. En su 20 aniversario, el canal celebra su trayectoria repasando títulos icónicos como Doña Bárbara, Sortilegio o Rubí pasando por series más modernas como Los Ricos también lloran, Mi fortuna es amarte o Por Ella Soy Eva, entre otros. Unas producciones que han conquistado al público con su mezcla de romance, drama y emoción.

Doña Bárbara

Ambientada en los llanos venezolanos, Doña Bárbara cuenta la vida de una mujer marcada por la violencia que, tras un trauma en su juventud, se transforma en una terrateniente poderosa, temida y sin piedad. Todo cambia con el regreso de Santos Luzardo, un abogado decidido a recuperar las tierras familiares y desafiar su poder. Entre ambos nace una compleja relación de amor y odio, en medio de una lucha por el control, la justicia y la redención.

Sortilegio

María José se casa creyendo que su esposo es Alejandro Lombardo, pero en realidad es su hermanastro Bruno, quien usurpa su identidad para quedarse con su herencia. Tras un accidente, Alejandro reaparece y, pese a la confusión, ambos se acaban enamorando.

Rubí

Rubí es una joven hermosa y ambiciosa que sueña con dejar atrás la pobreza. Guiada por la vanidad y el deseo de lujos, recurre a su astucia y a la manipulación para alcanzar poder y riqueza, aunque eso signifique perder el amor verdadero y dañar a quienes la rodean.

Yo soy Betty, la fea

Beatriz 'Betty' Pinzón, una economista brillante pero poco agraciada, entra a trabajar en la empresa de moda EcoModa y se enamora de su jefe, Armando Mendoza. Con ingenio y dedicación supera prejuicios y demuestra su valor profesional y personal mientras conquista su corazón.

Pasión de Gavilanes

Tres hermanos llegan a la hacienda Elizondo buscando venganza, pero el destino les tiene preparado algo muy distinto: el amor verdadero. Pasión de Gavilanes mezcla deseo, drama y secretos familiares en una historia inolvidable.

Los ricos también lloran

La historia gira en torno a Mariana Villarreal, una joven hermosa, auténtica e inteligente, con un gran instinto de superación, pero con pocas oportunidades para salir adelante. Huérfana de padre y madre, queda sola en el mundo al morir su madrina, complicándose su vida más de lo imaginado. Pero su destino cambia cuando conoce a Alberto Salvatierra, el magnate de la industria alimenticia Consorcio Salvatierra.

Mi fortuna es amarte

La vida de Natalia Robles, una mujer honrada que ha estado casada durante 20 años con el empresario Adrián Cantú, ha dado un giro inesperado tras descubrir la traición de su esposo. Adrián, el dueño de una inmobiliaria, tiene una aventura con Verónica, la mejor amiga de Natalia, y ha huido con ella llevándose todo el dinero de la empresa. Destruida emocionalmente y con su situación económica en ruinas, Robles se enfrenta a la dura tarea de sacar adelante a sus dos hijas, Andrea y Regina. Su vida dará un giro radical cuando conozca a Vicente Ramírez, conocido como Chente.

Mi secreto

Valeria y Natalia se conocen en un internado en España y forjan un lazo inseparable. Años después, Valeria adopta la identidad de Natalia, a quien cree muerta en un accidente. De regreso en México, enfrenta enemigos y secretos en la Hacienda Moncada mientras vive romances marcados por la culpa. Su mentira peligra cuando Natalia, superviviente del accidente, reaparece para recuperar su verdadera identidad.

Etérnamente amándonos

Paula y Rogelio se conocen en la Ciudad de México y se enamoran perdidamente. Paula es una cantante que vive actuando en bares, mientras que Rogelio dirige una importante empresa familiar. Ambos se conocen en Ciudad de México y terminan enamorados perdidamente el uno del otro. El romance que viven es vertiginoso y termina en boda. Un enlace sencillo y privado en el que no avisan a nadie, ni siquiera a la familia de Rogelio. Cuando la noticia llega a oídos de la poderosa familia Iturbide, la de Rogelio, los cimientos familiares se tambalean.

Por ella soy Eva

Juan Carlos Caballero, seductor y alto ejecutivo de Grupo Imperio, intenta engañar a Helena Moreno para apropiarse de su innovador proyecto turístico. Contra todo pronóstico se enamora de ella, pero Helena descubre su mentira y él es acusado injustamente de fraude por Plutarco Ramos, el verdadero culpable. Al final, Juan Carlos desmuestra su inocencia y recupera el amor de Helena