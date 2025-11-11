Especiales

En directoPROGRAMACIÓN TV

20 Aniversario

De Sortilegio a Por ella soy Eva: un viaje por algunas de las series latinas que han conquistado al público en Nova

Nova celebra su 20 aniversario recordando algunos títulos icónicos, de Sortilegio a Por Ella Soy Eva, que conquistaron al público con sus historias inolvidables.

María José y Alejandro pasan una noche de pasión

Publicidad

Nova
Publicado:

Durante dos décadas, Nova ha sido el hogar de las grandes historias latinas que han hecho soñar a millones de espectadores. En su 20 aniversario, el canal celebra su trayectoria repasando títulos icónicos como Doña Bárbara, Sortilegio o Rubí pasando por series más modernas como Los Ricos también lloran, Mi fortuna es amarte o Por Ella Soy Eva, entre otros. Unas producciones que han conquistado al público con su mezcla de romance, drama y emoción.

Doña Bárbara

Ambientada en los llanos venezolanos, Doña Bárbara cuenta la vida de una mujer marcada por la violencia que, tras un trauma en su juventud, se transforma en una terrateniente poderosa, temida y sin piedad. Todo cambia con el regreso de Santos Luzardo, un abogado decidido a recuperar las tierras familiares y desafiar su poder. Entre ambos nace una compleja relación de amor y odio, en medio de una lucha por el control, la justicia y la redención.

Doña Bárbara

Sortilegio

María José se casa creyendo que su esposo es Alejandro Lombardo, pero en realidad es su hermanastro Bruno, quien usurpa su identidad para quedarse con su herencia. Tras un accidente, Alejandro reaparece y, pese a la confusión, ambos se acaban enamorando.

María José y Alejandro pasan una noche de pasión

Rubí

Rubí es una joven hermosa y ambiciosa que sueña con dejar atrás la pobreza. Guiada por la vanidad y el deseo de lujos, recurre a su astucia y a la manipulación para alcanzar poder y riqueza, aunque eso signifique perder el amor verdadero y dañar a quienes la rodean.

Rubí

Yo soy Betty, la fea

Beatriz 'Betty' Pinzón, una economista brillante pero poco agraciada, entra a trabajar en la empresa de moda EcoModa y se enamora de su jefe, Armando Mendoza. Con ingenio y dedicación supera prejuicios y demuestra su valor profesional y personal mientras conquista su corazón.

'Betty' Pinzón se besa con Armando

Pasión de Gavilanes

Tres hermanos llegan a la hacienda Elizondo buscando venganza, pero el destino les tiene preparado algo muy distinto: el amor verdadero. Pasión de Gavilanes mezcla deseo, drama y secretos familiares en una historia inolvidable.

Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias

Los ricos también lloran

La historia gira en torno a Mariana Villarreal, una joven hermosa, auténtica e inteligente, con un gran instinto de superación, pero con pocas oportunidades para salir adelante. Huérfana de padre y madre, queda sola en el mundo al morir su madrina, complicándose su vida más de lo imaginado. Pero su destino cambia cuando conoce a Alberto Salvatierra, el magnate de la industria alimenticia Consorcio Salvatierra.

La atracción entre Mariana y Luis Alberto es innegable y terminan dándose su primer beso

Mi fortuna es amarte

La vida de Natalia Robles, una mujer honrada que ha estado casada durante 20 años con el empresario Adrián Cantú, ha dado un giro inesperado tras descubrir la traición de su esposo. Adrián, el dueño de una inmobiliaria, tiene una aventura con Verónica, la mejor amiga de Natalia, y ha huido con ella llevándose todo el dinero de la empresa. Destruida emocionalmente y con su situación económica en ruinas, Robles se enfrenta a la dura tarea de sacar adelante a sus dos hijas, Andrea y Regina. Su vida dará un giro radical cuando conozca a Vicente Ramírez, conocido como Chente.

Natalia y Chente hacen oficial su romance: un beso apasionado y una confesión que lo cambia todo

Mi secreto

Valeria y Natalia se conocen en un internado en España y forjan un lazo inseparable. Años después, Valeria adopta la identidad de Natalia, a quien cree muerta en un accidente. De regreso en México, enfrenta enemigos y secretos en la Hacienda Moncada mientras vive romances marcados por la culpa. Su mentira peligra cuando Natalia, superviviente del accidente, reaparece para recuperar su verdadera identidad.

La verdadera Natalia regresa a Valle del Ángel y Valeria acaba detenida por usurpar su identidad

Etérnamente amándonos

Paula y Rogelio se conocen en la Ciudad de México y se enamoran perdidamente. Paula es una cantante que vive actuando en bares, mientras que Rogelio dirige una importante empresa familiar. Ambos se conocen en Ciudad de México y terminan enamorados perdidamente el uno del otro. El romance que viven es vertiginoso y termina en boda. Un enlace sencillo y privado en el que no avisan a nadie, ni siquiera a la familia de Rogelio. Cuando la noticia llega a oídos de la poderosa familia Iturbide, la de Rogelio, los cimientos familiares se tambalean.

Rogelio se casa en secreto con Paula y desata la furia de su madre Martina

Por ella soy Eva

Juan Carlos Caballero, seductor y alto ejecutivo de Grupo Imperio, intenta engañar a Helena Moreno para apropiarse de su innovador proyecto turístico. Contra todo pronóstico se enamora de ella, pero Helena descubre su mentira y él es acusado injustamente de fraude por Plutarco Ramos, el verdadero culpable. Al final, Juan Carlos desmuestra su inocencia y recupera el amor de Helena

Helena le confiesa su amor a Juan Carlos: "Te amo y quiero estar toda mi vida contigo"

Nova» Especiales

Publicidad

Especiales

María José y Alejandro pasan una noche de pasión

De Sortilegio a Por ella soy Eva: un viaje por algunas de las series latinas que han conquistado al público en Nova

Fatmagül se casa

Revive las bodas más memorables de Nova y vota por la que más te emocionó

Con N de Nova: celebramos 20 años en Noviembre

Nova celebra 20 años de existencia en Noviembre

Premios nova, las nueve de nova
Los Premios de Nova

'Las 9 de Nova' cierran su tercera edición con un gran éxito de participación

Uraz Kaygilarogu, mejor actor secundario
Ganador 'Las 9 de nova'

Uraz Kaygilarogu, mejor actor secundario

Triunfo del amor, mejor novela de novelas nova
Ganador 'Las 9 de nova'

Triunfo del amor, mejor novela de novelas nova

Triunfo del amor se alza con el premio a mejor novela de novelas nova.

#EzGür, mejor shippeo
Ganador 'Las 9 de nova'

#EzGür, mejor shippeo

La historia de amor de Ezgi y Özgur es la más votada en estos premios.

Rubí, estreno más esperado

Rubí, estreno más esperado

Beren Gençalp, mejor interpretación infantil

Beren Gençalp, mejor interpretación infantil

Ebru Sahin, mejor actriz

Ebru Sahin, mejor actriz

Publicidad