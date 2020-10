Celebramos la semana del Orgullo LGTBI con el Fenómeno Aristemo

Así se conocieron Aristóteles (Aris) y Cuauhtémoc (Temo)

Francisco López es el nuevo inquilino en el apartamento de los Córcega. Se presenta junto a sus tres hijos Cuauhtémoc, Julio y Ana Lupe. Blanca quiere hacer sentir a los nuevos inquilinos como si estuvieran en casa y manda a Aris con un pastel de chocolate para que se lo entregue. Cuauhtémoc abre la puerta y conoce a Aris. En ese momento se queda de piedra y no reacciona.

Aris a Temo: "¿Hasta cuándo vas a fingir ser algo que no eres?"

Temo siente que estar en un nuevo sitio puede que no sea beneficioso. Aris le recomienda que intente ser quien es, que no se esconda y que deje de fingir ser algo que no es. De pronto entra su padre a la habitación y Aris no comprende que todavía no le haya dicho ya toda la verdad.

Temo: "Me interesa alguien como nunca me había gustado en la vida"

Temo empieza a sentir algo por Aris, aunque todavía no se atreve a decírselo a nadie. Su primera preocupación es conocer cómo se tomaría su padre que él le confiese que es gay. Su buen amigo Diego le anima a que le cuente las cosas a su padre "no puedes seguir aparentando ser alguien que no eres"

La propuesta de Aris que Temo no puede llevar a cabo

Aris está muy contento. Cree que sería bueno que todos los integrantes del equipo se pusieran un piercing en una oreja como símbolo de unidad entre ellos. Es una propuesta que a todos les parece perfecta menos a Temo quien cree que su padre no le va a dejar.

Aris confiesa a su terapeuta lo que siente realmente por Temo

El amor que está surgiendo en 'Mi marido tiene más familia' entre Aris y Temo podría dar un giro de 180ºC con la nueva revelación que le hace Aris a su terapeuta. ¿Quieres saber qué es lo que le cuenta? Es posible que la confesión cambie la historia de amor de Aristemo.

Aris quiere confesar un secreto a Robert y a Julieta

Robert está molesto con Aris cuando este le dice que los Córcega son un poco 'chismosos'. Aris tiene algo que contar a él y Julieta y les pide a ambos máxima discreción. Acuerdan hacer una cena para que Aris les cuente todo lo que piensa. De paso aprovecha para pedirles permiso para ponerse un 'piercing' en la oreja. ¿Qué querrá contarles Aris?