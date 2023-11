¡Sube la temperatura! Mahinur y Cüneyt se dejan llevar por la pasión

Mahinur se va de viaje unos días con Cüneyt para desconectar y pasar más tiempo juntos. Por un malentendido, el hotel les asignan una habitación doble en lugar de dos individuales.

La hermana de Metin intenta controlar sus sentimientos hacia el padre de Görkem, pero no puede y se deja llevar por la pasión hasta que, de repente, se queda paralizada por el miedo. Cüneyt no entiende esa reacción y decide abandonar la habitación. Lo que no se imagina es que Mahinur nunca ha estado con un hombre.