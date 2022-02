El embarazo de Aylin sale a la luz

La familia de Cemile se encuentra envuelta en una tormenta de emociones, problemas e incertidumbre. Soner, por un lado, quiere acabar con todo el sufrimiento y quitarse la vida, además, Ali ha intentado matar a Caroline y Kenan ha recuperado los informes que Ali le robó.

Pero no solo eso, sino que Caroline ha empezado a correr la voz acerca del embarazo no deseado de Aylin y, tras habérselo dicho a Mesude y Neriman, lo que se suponía que era un secreto acaba siendo información de dominio público. Pero lo más sorprendente es que hay algo mucho más importante y trágico que hará que todo lo demás deje de tener relevancia ... ¿Quieres saber qué es? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.