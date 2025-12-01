Muy pronto Velvet: el Nuevo Imperio llega a Nova: las galerías viajan a Nueva York

¿Preparados para el evento más glamouroso y emocionante de la temporada? Nova se viste de gala para recibir a Velvet el Nuevo Imperio, la nueva serie que promete levantar pasiones en el mundo de la moda y en el del amor.

Está protagonizada por los actores Yon González y Samantha Siqueiros, ambos reconocidos internacionalmente .

Ana Velásquez, una joven talentosa nacida en Oaxaca, México, encuentra su destino en Velvet, una prestigiosa casa de moda en Nueva York, tras la trágica muerte de su madre. Bajo la tutela de su tío Emilio, Ana crece rodeada de sueños y desafíos, convirtiéndose en una brillante diseñadora cuyo talento se oculta tras el seudónimo Carmen Garza.

Alberto Márquez, heredero del imperio Velvet, regresa a casa para salvar el negocio familiar, pero se reencuentra con su gran amor Ana Velázquez, una joven y brillante diseñadora que sueña con redefinir la industria de la moda. Su romance desencadena una serie de eventos que marcarán la historia, especialmente con la llegada de Cristina Otegui, interpretada por Carolina Miranda, cuyos sentimientos por Alberto amenazan con separarlo de Ana.

La reinvención de Velvet, once años después

Con una química explosiva en pantalla, drama llena de giros inesperados y diseños de moda espectaculares, esta versión de Velvet ofrecerá una historia inolvidable donde el verdadero romance y la ambición nunca pasan de moda.

Porque tal y como anuncian sus creadores, Velvet El Nuevo Imperio no es una continuación, es una reinvención y sirve para honrar la serie original de la que los fans se enamoraron cuando fue transmitida en origen en 2014 en Antena 3, ya que es material de Bambú Producciones para Atresmedia Televisión.

A lo largo de cuatro exitosas temporadas, Velvet retrató el apasionante mundo de una casa de moda española de los años 50. Esta fascinante serie logró la combinación perfecta de romance, intriga, dinámicas familiares y drama, consolidándose como un clásico internacional.

Ahora, esta historia llega al vibrante mundo de la moda de Nueva York, presentando un nuevo elenco de personajes mientras mantiene la esencia que hizo de la original un fenómeno global. La serie es filmada en Miami, Florida.