Gordon se desplaza hasta Tuckahoe Nueva York y encuentra a un manitas con un sueño que se ha convertido en pesadilla pero eso no significa que al dueño le falte seguridad en si mismo. La peculiar carta le ha dejado sin clientes el chef ha perdido el rumbo, y si Gordon no consigue ganarse a este propietario tan controlador este restaurante no tendrá más remedio que cerrar ¿Podrá Gordon restablecer el orden en The olde stone mill o ya se han acostumbrado al caos?