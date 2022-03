Mejor actor

Son infinidad de grandes actores los que han pasado durante el último año por las pantallas de Nova. Es casi imposible poder decantarse por solo por cinco, pero desde Nova hemos elegido a los actores que han dejado huella con su interpretación. Engin Akyürek ha regresado a las pantallas de Nova interpretando a Sancar en 'La hija del embajador'. De Can Yaman no hay mucho que podamos decir. Nos hemos reído mucho con su interpretación de Özgur en 'El hombre equivocado'.

Akin Akinözü, Miran en 'Hercai' nos ha emocionado durante meses. José Ron es un clásico. Le hemos visto haciendo de Pedro en 'Te doy la vida' y actualmente es Rafael en 'La Desalmada'. Y también por partida doble contamos con Erkan Petekkaya, Cihan y Ali respectivamente en 'Paramparça: Vidas cruzadas' y 'Mar de amores'

Elige tu favorito.