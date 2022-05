¡Feliz día de la madre! Celebramos el Día de la Madre homenajeando a las mamás de nuestras series favoritas

"Quién tiene una madre tiene un tesoro", esta frase es tan conocida como verdad. Las madres son coraje, amor, lucha y esperanza. Son las primeras personas en alegrarse por tus logros y las primeras en apoyarte cuando no los consigues.

Todas las madres son únicas y verdaderamente especiales. Todo el mundo dice tener a la "mejor madre del mundo" y todos tenemos razón. En nova nos gusta contar las mejores historias, y estas en su mayoría tienen a madres coraje y luchadoras. Gracias a ellas los protagonistas suelen encontrar la paz que a veces les falta.

Por eso queremos repasar algunos de los mejores momentos de algunas de nuestras madres favoritas de nova.

Reyyan

Reyyan estuvo durante mucho tiempo ocultándole a Miran que si Umut nacía, ella moriría. Prefería que su hijo naciera a que ella viviera. Afortunadamente pudo ver a su hijo crecer y aumentar la familia con Miran. Reyyan es el claro ejemplo de amor puro de una madre a un hijo.

Azize

Cuando a una madre le tocan a su hijo el mundo puede empezar a temblar. Por eso la venganza de Azize siempre fue tan temida, aunque nadie sabía el por qué. Pero cuando descubrió que Hazar era su hijo volvió a creer en la palabra "madre".

Nare

A pesar de los continuos varapalos de la vida, Nare siempre ha luchado por dejar a Melek en las mejores manos. Cuando pensaba que su vida ya no tenía sentido se enteró de que estaba embarazada de quien era el amor de su vida, decidiendo cambiar su actitud y luchar por darle un futuro mejor a su pequeño ángel. Una historia de lucha que refleja la historia de millones de mujeres.

Cemilé

Si se busca en el diccionario "coraje" seguramente aparezca al lado el nombre de Cemilé. En "Mar de amores" la hemos visto anteponer su vida a la de sus hijos, demostrando que la fuerza reside en el amor hacia tus hijos.

Refugio

Refugio ha tenido que lidiar con los enfrentamientos entre sus hijas y más cuando Rubí decidió llevar la vida que llevaba. Pero no por eso dejó a sus hijas de lado y luchó por poder sacarlas adelante.

Nervin y Sevim

Hay muchos tipos de madres, están las protectoras, las inconformistas, las luchadoras y las que meten la pata. Este es el caso de Nevin y Sevim, las madres de Ozgür y Ezgi. Aunque no se caen muy bien siempre intentan conseguir la felicidad de sus hijos, aunque normalmente acaban metiendo la pata. Y no son una licencia que se han tomado los guionistas porque, ¿quién no conoce a una madre parecida a ellas dos?

Zeynep

Madre no es sólo quien pare sino quien cría. Zeynep no pudo evitar sentir un pellizco en el corazón al conocer la historia de Melek y quiso que se convirtiera en su hija. Como una auténtica madre, Zeynep quiso proteger a su hija y enseñarle todo lo que una madre puede enseñarle a su hija. Entre ellas se formó un vínculo especial, igual que el de una madre y su hija.

Gemma

La historia de Gemma es una historia de superación y de amor propio digna de admirar. Aunque está sometida a los numerosos prejuicios que la sociedad tiene ante su embarazo no deseado, Gemma es capaz de ver más allá. Gemma demuestra desde muy temprano que ser madre te da un poder que te ayuda a superar todo lo que te puedas imaginar.

¡Feliz día de la madre a todas las madres que forman parte de nova!