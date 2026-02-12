Valeria descubre a Ana y Alberto a punto de besarse

Llega el día en el que Bejamín, el padre de Alberto y Valeria, hubiera cumplido 60 años y los dos hermanos están muy sensibles.

Alberto se culpa por no haber sabido ver que su padre estaba tan mal, quizás si hubiera estado más pendiente él no se habría suicidado.

Justo Ana le pilla en medio de sus pensamientos y mientras intenta consolarle casi se besan. Justo cuando Valeria entra y los avisa de que tengan más cuidado y no hagan locuras. Sobre todo, Alberto, porque ella ya tiene otra relación y él está casado y no puede poner en peligro Velvet.