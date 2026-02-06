La madre de Alberto aparece justo para su boda

Isabel es la madre de Alberto, pero nadie lo sabe. Solo Emilio, el tío de Ana, que por supuesto, tampoco ha dicho nada a su sobrina.

Isabel ha salido de la cárcel y los hombres que la seguían le han perdido la pista.

Lo que él no se esperaba es que Isabel se iba a presentar en las galerías Velvet. ¡Casi se desmaya cuando se cruza con Alberto!

Ana la socorre y entonces su tío Emilio la presenta como una antigua amiga.

Gloria está de los nervios al ver que Isabel ha salido de la cárcel, y ata cabos para averiguar dónde está y a quién ha podido recurrir en Nueva York. Y sus pesquisas la llevan a Emilio.

El hombre es tan bueno que ha conseguido un vestido para que Isabel asista con él puesto a la boda de su hijo Alberto con Cristina al día siguiente.

Le dice que no debería esconderse más.