Luisa decide divorciarse de su marido

Después de llevarse a su hijo Michael decide que debe separarse de ese hombre, antes de que pase algo más grave.

Luisa lleva mucho tiempo aguantando amenazas y malos comportamientos de su pareja. Y ella está acumulando el sufrimiento y cubriendo a su hijo, para que no le afecte a él. Pero las cosas están yendo demasiado lejos.

Michael desaparece mientras la suegra de Luisa lo llevaba al parque. Ramón, su padre, se lo ha llevado a divertirse y luego decide acompañarlo a Velvet como si no hubiera pasado nada.

Por eso las chicas Velvet se unen para ayudarla. Le advierten de que tiene que ser valiente y parar esa situación, la ayudarán con el dinero si es necesario.

Paro Blanca tiene la solución: acompañarla a ver a un abogado amigo suyo para solicitar el divorcio.

