Jennifer se va de Nueva York para alejarse de Blanca

Su marcha coincide con el acercamiento entre Blanca y Max.

Jennifer avisa a su madre Blanca que deja Velvet y deja Nueva York. Ella le asegura que no lo hace solo por ella, sino porque necesita buscarse la vida por sí misma. Sin una madre que le busque sus puestos de trabajo.

Las dos se quieren mucho, pero ha llegado el momento de separarse.

Blanca está desolada y encuentra consuelo en Max, su otro y nuevo hijo, que la apoya con la situación.

Blanca ni siquiera tiene todavía un nuevo trabajo pero tiene claro que quiere marcharse, aunque no vaya a dar por perdida a su madre.

Pero por otro lado nunca esperamos ver así de unidos a Max y a Blanca. Hasta se la ve reírse, cosa que normalmente no hace en público.

