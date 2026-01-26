Velvet el nuevo imperio

Gerardo quiere quedarse con Velvet

Gloria avisa a Alberto de las verdaderas intenciones del padre de Cristina.

Velvet el nuevo imperio - Gerardo quiere quedarse con Velvet

Después del viaje para ver telas de los miembros del personal de Velvet, Ana vuelve con el corazón roto al ver que Alberto se metió en la habitación de Cristina. Aunque lo que no sabe es que Alberto la rechazó porque su prometida había bebido demasiado.

Pero la visita sorpresa de Cristina no fue idea suya, sino sugerencia de Gloria.

Ella misma se lo confirma a Alberto y además le dice otra cosa: que el deseo de Gerardo de que su hija Cristina se case con Alberto no tiene otro objetivo que quedarse con todo Velvet. Así que ya puede irse olvidando de Ana.

Que además llora con su tío diciendo que pensaba que a su regreso las cosas serían diferentes, pero todo sigue igual: ya no quiere estar con Alberto.

