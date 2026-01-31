Enrique se convierte en nuevo asesor de Alberto

A Alberto se le acumulan los problemas. Por culpa de la empresa, siente que está perdiendo a Ana para siempre.

Y encima Enrique Otegui quiere hablar con él para decirle que su padre Gerardo está pensando en nombrarlo asistente de Alberto, para llevar la empresa sin errores y como ellos quieran.

Alberto está tan enfadado con la situación que le pide silencio a Cristina.

Y cuando esta habla con su hermano Enrique, este le aconseja que tenga cuidado con Alberto, porque para él ella también es un negocio. Aunque, por supuesto, ella no tiene ni idea de a qué se refiere.