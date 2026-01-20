Velvet el nuevo imperio

Cristina pierde los nervios y está a punto de tener un grave accidente

Su estado no es muy halagüeño, pero nadie la trata el asunto con la importancia que merece.

Cristina no entiende por qué Alberto pasa tanto de ella. Hasta le ha dado una mala contestación delante de más empleados de Velvet. Se enfada tanto que ya en el coche empieza a preguntarse una y otra vez por qué la trata así, como si no le importara.

Hasta que Bárbara no puede más y le dice la verdad: que no le importa porque su padre, Gerardo, le pagó para que estuviera con él.

Cristina no puede creer lo que ella y enloquece por momentos. Empieza a gritar que ella conseguirá estar con Alberto y hasta Bárbara entre en pánico viendo como su amiga cada vez acelera más y más.

La escena termina en susto: ambas tienen que ser atendidas por un médico y hasta dan un tranquilizante a Cristina para que duerma.

Pero cuando el doctor insiste a su padre en que hay algo que le preocupa de su estado y que nada tiene que ver con dolores físicos causados por el golpe en el coche, Gerardo lo despide.

Pero el estado de Cristina no pasa desapercibido para nadie. Su propio hermano intenta convencer a su padre de que Cristina necesita ayuda, porque no es normal que le ocurran tan a menudo ese tipo de episodios.

Velvet el nuevo imperio - El hermano de Cristina se preocupa por su estado mental

Pero al día siguiente, cuando Bárbara va a buscar a Cristina, de la que quedó a cargo durante la noche, la encuentra levantada como si nada, dispuesta a seguir con el plan estipulado y a conseguir todo lo que se propone, que en este caso es Alberto.

Está convencida de que, a pesar de que lo que él quiere es el dinero, ella es capaz de enamorarlo y convencerlo de que necesita en su vida alguien como ella.

