Velvet el nuevo imperio

Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto

Mateo improvisa un plan para calmar a Cristina cuando piensa que los ha descubierto.

Velvet el nuevo imperio

La boda de Cristina y Alberto se acerca y la pareja celebra su fiesta de compromiso. Pero en un momento dado Ana y Alberto se encuentran a solas para pedirse perdón y se acarician las manos.

Cristina lo ve y entra en cólera pensando que Ana es la mujer que ama Alberto.

No saben qué hacer para arreglarlo, hasta que a Mateo se le ocurre algo: hacerse pasar por pareja de Ana. ¡Y la besa delante de todos!

Así al menos Cristina puede estar tranquila y casarse sin preocuparse ni sospechar de Ana.

Velvet el nuevo imperio
Velvet el nuevo imperio - Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto

Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto

