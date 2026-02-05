Momento destacado
Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto
Mateo improvisa un plan para calmar a Cristina cuando piensa que los ha descubierto.
La boda de Cristina y Alberto se acerca y la pareja celebra su fiesta de compromiso. Pero en un momento dado Ana y Alberto se encuentran a solas para pedirse perdón y se acarician las manos.
Cristina lo ve y entra en cólera pensando que Ana es la mujer que ama Alberto.
No saben qué hacer para arreglarlo, hasta que a Mateo se le ocurre algo: hacerse pasar por pareja de Ana. ¡Y la besa delante de todos!
Así al menos Cristina puede estar tranquila y casarse sin preocuparse ni sospechar de Ana.
