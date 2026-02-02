Velvet el nuevo imperio

Cristina descubre las cartas de Amor de una mujer a Alberto

Se confirman así sus sospechas de que había otra mujer en su vida.

Cristina solo quiere a Alberto para ella, pero a veces se atormenta pensando que hay otras mujeres en su vida. Cosa que hasta ahora no había podido demostrar.

Pero cuando está en el despacho viendo las fotos del último desfile, encuentra en la papelera de Alberto un montón de cartas de amor de una mujer dirigidas a Alberto. ¡La cara de Cristina es indescriptible! Pero, al menos, no sabe todavía quién las escribió.

Cristina, mientras tanto, está preparado su inminente boda con Alberto y Ana va a estar implicada en el diseño de su espectacular vestido.

Velvet el nuevo imperio - Ana ayuda a confeccionar el vestido de novia de Cristina

Por si fuera poco, Ana termina vestida de novia de manera improvisada, cuando falta una modelo para cerrar el desfile de la primera colección de Raúl de la Riva para Velvet. Y al creador se le ocurre que Ana es la candidata perfecta para lucirlo.

¡Deja sorprendidos a todos con su actitud sobre la pasarela! Incluido a Alberto.

Velvet el nuevo imperio - Ana desfila vestida de novia para Velvet delante de todos
Cristina descubre las cartas de Amor de una mujer a Alberto

